Юлия Высоцкая рассказала о потерях в бизнесе после травли из-за жидких сырников

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая призналась, что ее бизнес терпел потери после завирусившихся в Сети кадров с жидкими сырниками, сгоревшим шашлыком и черными вялеными томатами из программы «Едим дома».

По словам Юлии, она столкнулась с настоящей травлей из-за своих домашних рецептов.

«Партнеры и какие-то люди, которые, возможно, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношение к негативу, который возник из-за этого. Да, репутационные риски у нас были», — призналась Высоцкая в интервью Fametime TV с Лаурой Джугелия.

Кроме того, на фоне насмешек и хейта возникло много фейков. Юлия вспомнила, как один крупный новостной Telegram-канал написал, что она якобы продала весь свой бизнес и покинула страну.

«Это ложь. А защитить свою репутацию у нас все-таки очень сложно. Что, мне в суд на него подавать? Ну, мы подали, но это все, конечно, несерьезно. По сравнению с теми потерями, который мы ощутили, это смешно», — разоткровенничалась актриса.

По мнению Высоцкой, Telegram-каналы запускали новости в духе «Высоцкая и ее горелые сырники», так как удачные рецепты и чьи-то кулинарные успехи никому неинтересны.

«Самое простое и для меня самое органичное — не реагировать. Даже на то, что меня действительно задевает и обижает», - заключила актриса.

Ранее Юлия Высоцкая впервые публично сообщила о пополнении в семье. Она призналась, что вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, удочерила девочку по имени София.