Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая удочерили девочку

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые публично сообщила о пополнении в семье. Во время интервью для шоу Fametime TV с Лаурой Джугелия она призналась, что вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, удочерили ребенка.

По словам Высоцкой, они с мужем давно вынашивали идею взять ребенка из детского дома. Недавно это решение было воплощено в жизнь — в их семье появилась четырехлетняя девочка по имени Соня.

«Часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года», — поделилась Юлия в интервью.

Звезда также отметила, что они не стремились скрывать или афишировать данную информацию.

«Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная», — добавила Высоцкая.

