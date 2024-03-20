Юлия Высоцкая потеряла миллионы рублей на кулинарном бизнесе

Телеведущая Юлия Высоцкая потеряла более 8 миллионов рублей на кулинарном бизнесе. Принадлежащий ей стартап ООО «СиДжей» по доставке продуктов принес убыток за три года существования.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в 2021 году Высоцкая открыла компанию по «умной» доставке продуктов на основании предпочтений и имеющихся в супермаркетах товаров.

В первый год фирма принесла Юлии 50 тысяч рублей чистого убытка, во второй — 3,76 миллиона рублей, а в 2023 году ушла в минус уже на 4,66 миллиона рублей. Потери кулинарного бизнеса Высоцкой за три года составили 8,42 миллиона рублей.

Также стало известно, что телезвезда ликвидирует свою компанию «Кулинарная студия», которая принесла ей 5 миллионов рублей убытка за четыре года.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал, что Юлия Высоцкая использовала чужие фотографии в своем кулинарном проекте без согласия автора. Знаменитость должна выплатить истцу 40 тысяч рублей и удалить снимки, из-за которых возник конфликт.