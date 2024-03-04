Суд обязал Юлию Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей за чужие фотографии еды

Арбитражный суд Москвы признал, что телеведущая Юлия Высоцкая использовала чужие фотографии в своем кулинарном проекте без согласия автора.

Знаменитость должна выплатить истцу 40 тысяч рублей и удалить снимки, из-за которых возник конфликт. Суд удовлетворил требования потерпевшей стороны частично.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, фотограф, которому принадлежат фотографии, увидел свои работы на сайте «Едим дома». Сначала он попытался урегулировать конфликт в досудебном порядке и потребовал от Высоцкой 125 тысяч рублей в качестве компенсации или удалить снимки.

Ранее мы писали, что в конце февраля Юлия Высоцкая улетела в отпуск на Мальдивы вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Ведущая кулинарного шоу призналась, что тяжело переживает длительные перелеты, поэтому не хочет возвращаться домой.