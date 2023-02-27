«Новый партнер – новая жизнь»: Высоцкая прервала молчание после сообщения о разводе с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая давно замужем за 85-летним Андреем Кончаловским. Она занимается домом и развивается в творчестве. Многие поклонники говорят, что 49-летняя женщина пропадает на работе из-за испортившихся отношений с супругом. На днях звезда даже открыто заявила о новом партнере!

Актриса вышла на связь с поклонниками и поделилась своей радостью. Она сообщила, что у нее был волнительный день. Они с коллегами представили премьеру спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка».

«Как сказала одна из зрительниц, «новый партнер — новая жизнь. Наверное, кто не первый раз замужем, меня поймет», — написала Юлия в личном микроблоге.

Артистка поблагодарила поклонников за хвалебные отзывы и цветы. Многие написали, что Высоцкая выглядела великолепно.

Напомним, что Юлия действительно не в первый раз замужем. Впервые она отправилась к алтарю с актером с интересной фамилией – Анатолий Кот. Артисты были вместе недолго.

Ранее мы писали о том, как простывшая Юлия Высоцкая рассказала о своем праздновании Дня всех влюбленных. При этом артистка неожиданно заговорила о разбитых сердцах и истории Ромео и Джульетты. Жена Кончаловского заявила, что будет отмечать 14 февраля на сцене. Поклонники в очередной раз решили, что супруги скрывают проблемы в браке.