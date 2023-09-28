Юлия Высоцкая не смогла отпустить скандал с кулинарными рецептами и обратилась к психологу

Телеведущая Юлия Высоцкая откровенно поговорила с психологом по поводу своего эмоционального состояния и призналась, что на самом деле уже довольно давно чувствует себя растерянной. По ее словам, она скрывает то, что творится у нее в душе, но это не значит, что у нее все хорошо.

Напомним, что несколько месяцев назад Юлия попала в масштабный скандал. Пользователи распространили по Сети видео с неудачными выпусками кулинарной передачи артистки, в которых она демонстрировала не самые аппетитные блюда. Высоцкая так и не прокомментировала травлю. Просто отправилась на отдых, а, вернувшись, стала сама шутить над всей этой ситуацией. Однако, как оказалось, все это все равно оставило свой отпечаток.

«Вы не представляете, насколько я растеряна в последние годы. Этого просто не видно, но я очень растеряна», - отметила актриса в YouTube-шоу «Мне это нравится».

Специалист Леонида Кроль считает, что Юлия зря считает, что ее нынешнее состояние – это плохо. По его мнению, именно сейчас она сможет сделать резкий скачок вверх. Юлия в принципе по своей природе некий скалолаз, которому нужно все время покорять новые вершины. Однако психолог подчеркнул, что на данный момент Высоцкой нужно восстановить силы, взяв перерыв, чтобы потом достигнуть гораздо большего.

Ранее телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что относится к мужу Андрею Кончаловскому как к отцу.