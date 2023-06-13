Ляйсан Утяшева заступилась за затравленную Юлию Высоцкую и позвала ее в свое кулинарное шоу

Весной этого года в Сети разгорелся масштабный скандал вокруг кулинарной программы актрисы Юлии Высоцкой. Все началось с того, что кто-то обратил внимание на фрагменты из старых выпусков, в которых ведущая демонстрировала неудачные блюда. Среди них были расплывшиеся сырники, сгоревший шашлык, макароны с добавлением алкоголя и другие. Со временем высмеивание способностей к готовке жены Кончаловского перешло в травлю, которая не прекращается до сих пор.

За Высоцкую уже попытались вступиться некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Сначала прекратить шутки призвала Ксения Собчак, за ней Ксения Бородина. Также оправдать Юлию попытался и знаменитый шеф-повар Константин Ивлев. По его словам, артистка не виновата в своих провалах, так как она далека от кулинарии, а винить во всем нужно редакторов программы, которые допустили подобные выпуски в эфир.

На сторону ведущей встала и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева. Еще когда скандал только разгорелся, она призналась, что пытается достучаться до Высоцкой, чтобы пригласить ее в свое кулинарное шоу. На протяжении долгого времени она продолжала писать ей сообщения, пока она, наконец, не согласилась. В студию спортсменки актриса должна будет прийти в сентябре.

«Мы ее звали со всей любовью и нежностью. Потом начался этот мейнстрим. Мы все неидеально готовим и у нас бывают промахи», - отметила супруга Павла Воли.

Напомним, что на фоне травли Юлия Высоцкая приняла решение на некоторое время покинуть Россию. Она вышла на связь в социальной Сети из аэропорта и на время пропала из публичного пространства. А недавно она, наконец, вернулась. Об этом она сообщила поклонникам, опубликовав новую фотографию из Петербурга.