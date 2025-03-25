Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе посетили премию «Ника»
© Maria Laura Antonelli/Photoshot/East News
Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время появились на публике вместе. Соответствующая публикация появилась в микроблоге артистки.
Звездные супруги посетили 38-я церемонию вручения премии «Ника» в театре «Маска». Для выхода в свет актриса и режиссер решили надеть брючные костюмы. Высоцкая и Кончаловский выглядели в этот вечер расслабленными, улыбались коллегам и журналистам.
Уточняется, что на мероприятии Кончаловский получил награду «Лучшая сценарная работа» за фильм «Смотри на меня».
Напомним, знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошло на фестивале «Кинотавр» в 1996 году. Постановщик неоднократно приглашал возлюбленную сниматься в своих картинах. Например, один из самых известных его фильмов, в которой поучаствовала артистка, — «Грех».
Юлия и Андрей узаконили свои отношения в 1998 году. В браке у звезд родились двое детей: Мария и Петр. Артистка младше кинематографиста более чем на 30 лет, однако их не смущает разница в возрасте.
Ранее мы писали, что бизнес Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки.