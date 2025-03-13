Бизнес Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки: подробности

Бизнес 87-летнего режиссера Андрея Кончаловского терпит убытки. Убытки продюсерского центра народного артиста РСФСР за последние четыре года составили 81,5 млн рублей.

Компания занимается съемкой документальных и художественных фильмов, ведением ресторанного бизнеса. Режиссеру принадлежит 55% продюсерского центра, а его жене Юлии Высоцкой — 35%.

В прошлом году компания артиста показала минус 20 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также Кончаловский владеет еще пятью организациями в разных сферах, начиная от ресторанного бизнеса, заканчивая торговлей лекарствами. Четыре из них приносят хорошую прибыль, сообщает источник.

В конце февраля режиссер отдохнул в Италии с женой, так что супруги явно не испытывают финансовых проблем.

Андрей Кончаловский был пять раз женат, у него есть двое сыновей и пять дочерей. В 1998 году он вступил в брак с Юлией Высоцкой, родившей ему сына Петра и дочь Марию. В 2019 году супруги обвенчались, недавно телеведущая поделилась снимками с таинства.