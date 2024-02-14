Юлия Такшина призналась, что пострадала от строителей загородного дома

Актриса Юлия Такшина, известная по роли в сериале «Не родись красивой», заявила о проблемах в строительстве дома. Об этом сообщает StarHit.

По словам артистки, она занимается строительством коттеджа последние пять лет, но процесс регулярно растягивается.

«В общем, все неприятности, связанные со строительным процессом, меня не обошли стороной: и мошенничество, и недобросовестность, и безответственность…», - заявила звезда.

Актриса отметила, что рабочие, пока занимались строительством, прикормили кошку, а она родила множество котят, сейчас им уже почти год. Строители обещали забрать животное с собой, однако в итоге оставили ее, вследствие чего забота о кошачьей семье упала на плечи Такшиной.

Помимо этого, знаменитость поведала, что собиралась вместе с семьей отмечать Новый год в новом доме, но переезд пришлось перенести на неопределенный срок. Теперь Такшина рассчитывает, что получится заехать в коттедж летом. При этом точную сумму денег, которая тратится на строительство особняка, артистка раскрывать не стала.

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