Юлия Снигирь в платье-фантике отдала премию «Ника» другой актрисе

В Москве 24 марта прошла 38-я национальная кинематографическая премия «Ника». Заветные статуэтки получили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь за роль в «Мастере и Маргарите». Однако оба актера отказались наград.

На премии Снигирь появилась в элегантном образе. Юлия надела платье-фантике на одно плечо и сделала высокую прическу в стиле ретро. Цыганов выбрал для выхода в свет белую рубашку с черным галстуком и черно-белый костюм.

Звездная пара получила награды за фильм «Мастер и Маргарита», где они исполнили главные роли. Юлия посвятила свою победу покойной коллеге Евгении Добровольской, которая многое рассказала Снигирь о книге и сценарии, поделившись с ней ценными советами.

Внезапно для всех жена Цыганова решила вручить «Нику» актрисе Марианне Шульц, не попавшей в шорт-лист премии.

«Она сыграла невероятную роль в фильме „Эра“. Мне до нее еще расти и расти», — приводит слова знаменитости Woman.ru.

Однако, когда Евгений получил статуэтку, он решил поступить по-мужски и перевручил ее Снигирь.

Недавно Юлия выложила фото детской пинетки, тем самым спровоцировав слухи о второй беременности.