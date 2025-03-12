Юлия Снигирь спровоцировала слухи о второй беременности

Знаменитость опубликовала снимок детской пинетки с розовым бантом. Подписчики предположили, что так артистка намекнула фанатам на вторую беременность.

Снигирь никак не прокомментировала опубликованное фото. Судя по снимку, пинетку либо выронили, либо нашли на улице.

Юлия Снигирь с 2019 года состоит в браке с коллегой Евгением Цыгановым в 2019 году. У супругов есть общий сын Федор. До романа с артистом звезда «Метрополиса» была замужем за Алексеем Снигирем, с которым рассталась после восьми лет брака. А Цыганов состоял в отношениях с коллегой Ириной Леоновой, у бывшей пары семеро общих детей. Они разошлись в 2015 году, когда актриса была беременна.

Напомним, первую популярность Снигирь получила после участия в съемках клипа на песню «До скорой встречи» группы «Звери». Ее кинодебютом стала роль в картине «Последний забой», снятой в 2006 году. Юлия также участвовала в съемках фильмов «Мастер и Маргарита», «Вакцина», «Глянец» и других.

Ранее Юлия Снигирь рассказала, что стала блондинкой, захотев «обнулиться».