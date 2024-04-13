Юлия Снигирь трогательно поздравила маму с днем рождения

Актриса Юлия Снигирь публично обратилась к своей маме Светлане в ее день рождения. Звезда фильма «Мастер и Маргарита» поздравила именинницу и поделилась в личном блоге кадрами в честь праздника.

Юлия Снигирь опубликовала в соцсети видео, созданное из архивных снимков мамы, и видео с ней. Ролик начинается с черно-белых кадров со Светланой, а в конце она предстает за праздничным столом в ресторане с внуком.

«Самую лучшую маму и бабушку — с днем рождения!» — лаконично написала Юлия Снигирь под постом.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.

«Ну теперь понятно, в кого Юлия такая красавица», «Прекрасная мама невероятной Юлии, с днем рождения!», «Какая красивая мама! Всех благ! Мои самые искренние поздравления и самые теплые пожелания!» — написали в комментариях подписчики актрисы.

Напомним, Юлия Снигирь родилась в городе Донской Тульской области в семье Светланы и Виктора Сирискиных. Свою фамилию, с которой она прославилась, актриса получила от первого мужа Алексея.

В 2019 году Юлия Снигирь вышла замуж за актера Евгения Цыганова, от которого родила сына Федора в 2016 году.

Родители актрисы не сразу приняли ее отношения с Евгением Цыгановым, который ради нее ушел из семьи, но после рождения внука изменили свое мнение о новом избраннике дочери. Более того, мама артистки Светлана даже переехала в Москву, чтобы помогать дочери с воспитанием ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Снигирь рассказала о волнении перед Владимиром Этушем при поступлении в театральный институт.