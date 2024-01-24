Юлия Снигирь рассказала о съемках обнаженной в «Мастере и Маргарите»

Актриса Юлия Снигирь не стала скрывать, что ей было неловко сниматься обнаженной в «Мастере и Маргарите». Своими впечатлениями она поделилась в интервью «Кинопоиску».

Исполнившая роль Маргариты в фильме звезда рассказала о съемках обнаженной сцены полета над Москвой. Актриса выразила свое мнение о процессе, который считала неловким. Она призналась, что не стала «свободной европейской актрисой» и волновалась.

«Я понимаю, что это вроде не ты, не твое тело, а персонажа, но я же в своем уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это все равно неловкий момент, когда они делают вид, что все в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза. Я вообще до последнего надеялась, что эта сцена как-то перепридумается», — призналась Юлия.

Актриса выразила надежду, что съемки могли бы быть выполнены в «каком-нибудь костюме». Она также подготавливает себя к критике, ожидая разнообразные мнения после выхода фильма, в том числе отрицательные.

«За то, что кот не такой, и Маргарита, скажут, не такая, как должна быть. Это нормально — невозможно воспроизвести то, что нарисовало воображение, невозможно угодить каждому читателю», — рассуждала звезда.

Актриса также рассказала о сложностях работы с мужем, Евгением Цыгановым, который сыграл возлюбленного Маргариты в фильме. Она подчеркнула, что споры и дискуссии между ними не редкость, и, несмотря на это, режиссер Михаил Локшин был готов к таким ситуациям и, по ее словам, это даже сыграло на пользу истории.

Фильм «Мастер и Маргарита» выходит в российский прокат 25 января 2024 года. Аугуст Диль, Клас Банг, Аарон Водовоз и Юрий Колокольников также приняли участие в этом кинопроекте.

Ранее корреспондент портала «Страсти» побывал на премьере фильма и пообщался с артистами. Актер Леонид Ярмольник раскрыл тайны нового «Мастера и Маргариты».