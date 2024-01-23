«Фильм снимался давно»: Ярмольник раскрыл тайны нового «Мастера и Маргариты»

Актер Леонид Ярмольник подтвердил журналистам информацию о том, что фильм «Мастер и Маргарита» снимали с 2018 года. Эксклюзивный комментарий артиста приводит корреспондент сайта «Страсти», который присутствовал на премьере картины в кинотеатре «Октябрь».

У Ярмольника поинтересовались, правда ли, что фильм снимали с 2018 года. На это актер ответил: «Да, фильм снимался давно. Дело в том, что этот фильм невероятно современен по технологиям, которые делаются не в один день. Постпродакш был очень длинным, кропотливым, сложным. Именно это, кроме артистов и замечательного режиссера, должно произвести впечатление на зрителей».

Также он отметил, что сценарий «был замечательный», а произведение – одно из самых любимых.

На вопрос, чем уникальна экранизация, Ярмольник сказал: «В первую очередь, она отличается от предыдущих тем, что играют другие артисты, это делал другой режиссер и, безусловно, с современными технологиями».

Ярмольника еще раз спросили о том, почему он отказался от звания народного артиста. На это актер заявил: «Потому что я считаю, что сегодня очень много народных артистов и это звание обесценено. Когда я был молодым, когда народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстегнеев, они какими-то другими народными были. А сегодня практически каждый третий народный. Лучше хорошая ставка».

В завершение разговора с журналистами Ярмольник отметил: «В приметы иногда верю, но вообще я атеист».