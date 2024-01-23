Едва умещается в руках: кот Бегемот стал главной звездой премьеры «Мастера и Маргарита»

Сегодня, 23 января, в Москве проходит премьера фильма «Мастер и Маргарита». На мероприятии собрались звезды кино, в первую очередь те, кто сыграл в этой картине. Но также дело не обошлось без не менее важного персонажа, которого на презентации изображал питомец — кота Бегемота. Корреспондент сайта «Страсти» снял его на видео.

После того как на ковровой дорожке побывали уже все актера фильма, на нее вынесли один из главных символов бессмертного произведения. Кот Бегемот оказался таким большим, что едва умещался на руках у крепкого мужчины.

Видно, что животному немного не по себе от такой популярности и вспышек камер. Но главная звезда проявил предельную выдержку и не стал никуда убегать и вырываться.