НАШ ШОУБИЗ
17:18, 19 сентября 2023
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Юлия Савичева ответила, зачем ее шестилетней дочери нужны регулярные практики йоги

Певица Юлия Савичева сообщила, что ее дочь является гиперактивным ребенком.

Юлия Савичева ответила, зачем ее шестилетней дочери нужны регулярные практики йоги

© Starface.ru

Известная эстрадная певица Юлия Савичева заявила, что у нее растет гиперактивная дочь. В беседе с Babyer magazine исполнительница отметила, что именно по этой причине ее ребенок ходит на йогу.

Шестилетняя дочь Савичевой уже начала задумываться о будущей профессии, правда, пока она хочет и на сцене играть, и людей лечить, и даже открыть собственный салон красоты. При этом звездная мама утверждает, что она поддержит своего ребенка во всех начинаниях.

Кроме того, певица добавила, что энергия у девочки будто бы бесконечная.

«Она может в день переделать миллион разных дел: петь, танцевать, одновременно собирать пазл, читать книгу, смотреть клип Майкла Джексона... гиперактивный ребенок. Она ходит на йогу – это ее очень уравновешивает, а еще играет на гитаре», – пояснила Юлия.

Дочка Савичевой живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, поскольку родилась в этой стране, а родственники были не против воспитывать внучку. При этом сама артистка прилетает к ребенку, как только у нее появляется свободное время.

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