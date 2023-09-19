Юлия Савичева ответила, зачем ее шестилетней дочери нужны регулярные практики йоги

Известная эстрадная певица Юлия Савичева заявила, что у нее растет гиперактивная дочь. В беседе с Babyer magazine исполнительница отметила, что именно по этой причине ее ребенок ходит на йогу.

Шестилетняя дочь Савичевой уже начала задумываться о будущей профессии, правда, пока она хочет и на сцене играть, и людей лечить, и даже открыть собственный салон красоты. При этом звездная мама утверждает, что она поддержит своего ребенка во всех начинаниях.

Кроме того, певица добавила, что энергия у девочки будто бы бесконечная.

«Она может в день переделать миллион разных дел: петь, танцевать, одновременно собирать пазл, читать книгу, смотреть клип Майкла Джексона... гиперактивный ребенок. Она ходит на йогу – это ее очень уравновешивает, а еще играет на гитаре», – пояснила Юлия.

Дочка Савичевой живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, поскольку родилась в этой стране, а родственники были не против воспитывать внучку. При этом сама артистка прилетает к ребенку, как только у нее появляется свободное время.

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