Юлия Савичева назвала секрет счастливых отношений с мужем

Российская певица Юлия Савичева раскрыла секрет счастливой семейной жизни. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению исполнительницы, секретом гармонии в отношениях служат откровенные разговоры с партнером.

«Мы с мужем, когда что-то не устраивает, можем по три часа разговаривать, спорить, выясняя, что нам с этим делать. В споре рождается истина. После таких откровенных разговоров как будто новое дыхание появляется», — заявила артистка.

Знаменитость также отметила важность не бояться выражать свои мысли и чувства, даже если они кажутся на первый взгляд нелепыми. Подобные открытые диалоги помогают ей и ее супругу находить общие решения и улучшать отношения. Вдобавок Савичева призналась, что работа над собой и постоянное саморазвитие также играют существенную роль в поддержании интереса друг к другу в долгосрочной перспективе. Певица выразила уверенность в том, что такой подход позволяет не только сохранять страсть и взаимопонимание, но и содействует личностному росту каждого из партнеров.

Юлия Савичева с 2014 года состоит в браке с композитором Александром Аршиновым. Артистка признавалась, что уже в первую встречу в 2003 году захотела связать жизнь с этим мужчиной. По словам певицы, у нее тогда не было сомнений в выборе партнера.

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