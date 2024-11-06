«Всякое бывало»: Юлия Савичева рассказала о кризисах в браке

Российская певица Юлия Савичева высказалась о кризисах в браке. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Исполнительница отметила, что периодически супруги выясняют отношения на повышенных тонах, однако следят за тем, чтобы рядом не находился их ребенок.

«Конечно, наша семья переживала кризисы. Всякое бывало. Важно было не закапываться в себе, а обязательно сесть и поговорить. Мы постоянно так делаем, как бы тяжело ни было. Бывает выясняем отношения со слезами, с криком, но главное, чтобы ребенок не слышал», — заявила артистка.

Юлия Савичева с 2014 года состоит в браке с композитором Александром Аршиновым. Знаменитость признавалась, что уже в первую встречу в 2003 году захотела связать жизнь с этим мужчиной. По словам звезды, у нее тогда не было сомнений в выборе партнера.

Ранее Савичева прокомментировала подозрения Ксении Собчак о травле Максима Фадеева.