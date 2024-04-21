Юлия Самойлова обвинила отель в Геленджике в порче лекарства за миллион рублей

Певица Юлия Самойлова обвинила персонал гостиницы в Геленджике в порче дорогостоящего лекарства. Как рассказала артистка Telegram-каналу Mash, она попросила поставить в холодильник препарат стоимостью 795 тысяч рублей, необходимый для лечения спинальной мышечной атрофии.

При этом Самойлова заверила, что предупредила руководство гостиницы о том, что лекарство должно храниться при температуре от двух до восьми градусов.

«Сегодня я начала принимать препарат, вернее пыталась его принять, но он заморожен», - посетовала Юлия, добавив, что теперь лекарство можно выкидывать.

При этом певице в грубой форме заявили, что она сама виновата в произошедшем.

«Нам говорят, что ваш препарат не замерз, он кристаллизовался, и мы не несем никакой ответственности», - процитировала Юлия персонал отеля.

В свою очередь, менеджер гостиницы заявила, что в Геленджике таких дорогих лекарств нет, поэтому никто не знал, как его правильно хранить.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась, что отказалась от таблеток в пользу лекарственных трав, а настоящей отдушиной для нее стала дача.