«Хочешь быть счастливой — будь ею»: перенесшая инсульт Елена Проклова отказалась от лекарств

Два года назад Елена Проклова перенесла инсульт. Знаменитость восстановилась после болезни: она следит за питанием, делает зарядку и работает в саду. Заслуженная артистка РСФСР призналась, что отказалась от таблеток в пользу лекарственных трав.

Настоящей отдушиной для Елены стала дача, которая находится у нее неподалеку от Сочи. Актриса делает успехи в садоводстве — если у ее соседей все гибнет за зиму, то в саду Прокловой растения дают новые ростки по весне.

«Я давно пользуюсь только собственноручно приготовленной косметикой. И не пью покупных лекарств. Мой врачеватель и косметолог — это сад», — цитирует 70-летнюю артистку aif.ru.

Проклова готовит домашние маски, крема, в которые добавляет масло чистотела. На спирту она выдерживает женьшень, алоэ, каланхоэ — так получаются отличные тоники. Чай звезда пьет только с травами.

Актриса призналась, что земля не позволяет ей лениться. Правда, первая зима в саду стала для нее пыткой: Елена «дрожала» над каждой почкой, а когда распустились цветы, «визжала от восторга».

«Я поняла, что можно восстановиться после любой трагичной ситуации в жизни. Не нужно длить своё горе. Сейчас любимая моя фраза: "Хочешь быть счастливой — будь ею"», — заключила она.

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