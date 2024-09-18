Юлия Проскурякова заявила, что Игорь Николаев не может делать уроки с дочерью

Актриса Юлия Проскурякова появилась на премьере фильма «Маме снова 17». Знаменитость была без мужа, певца Игоря Николаева, и рассказала, что супруг не может делать уроки с дочерью.

Подробности приводит Первый женский.

Проскурякова сообщила, что была рада увидеться с коллегами и друзьями на показе. Попутно Юлия раскрыла журналистам семейный секрет.

Оказалось, что ее супруг не может делать с дочерью уроки – у Николаева нет достаточного терпения.

«Делаю с дочкой уроки. У папы не хватает терпения помогать с уроками, так что этим занимаюсь я», - сказала Проскурякова и назвала себя «более спокойным человеком» в отличие от мужа.

Юлия ходит на все школьные собрания: говорит, что дочь учится с удовольствием. Девочка успевает заниматься в музыкальной школе.

Ранее Проскурякова прокомментировала сообщения о беременности, которые появились после фото с округлившимся ж животом. Юлия отметила, что «просто не худая» и с небольшим животом ее все время «записывают в беременные».