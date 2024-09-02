«Небольшой живот»: Юлия Проскурякова высказалась о пополнении в семье

42-летняя певица Юлия Проскурякова поделилась в личном блоге снимком со своей свекровью, на котором многие разглядели у артистки округлившийся живот. Супруга Игоря Николаева не оставила догадки без внимания и дала комментарий о своей беременности в соцсети.

На опубликованном фото Юлия Проскурякова предстала со своей свекровью Светланой Митрофановной, которая этим летом отметила 86-летие. Жена и мама Игоря Николаева позировали в ярких костюмах на природе.

«Лето проводили, готовимся встретить 3-е сентября!» — написала Юлия Проскурякова.

Пользователи Сети заметили, что на новом снимке у певицы будто бы видео округлившийся живот, тем самым снова заподозрив ее в беременности. Юлия Проскурякова не стала молчать и ответила на распространившиеся слухи. По словам знаменитости, она не находится в ожидании второго ребенка, а все дело в ее телосложении.

«Просто я не худая! С этим в шоу-бизнесе смириться сложно, видимо. Все должны быть очень худыми. Небольшой живот, и все, тебя все время записывают в беременные», — высказалась артистка.

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым. У пары есть 8-летняя дочь Вероника.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые за долгое время вышли в свет вместе.