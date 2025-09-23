Юлия Проскурякова публично обратилась к Игорю Николаеву по важному поводу

Актриса Юлия Проскурякова публично обратилась к мужу, композитору Игорю Николаеву и поздравила его с хрустальной свадьбой. Звездная пара состоит в браке уже 15 лет.

В личном блоге Проскурякова поделилась сделанным на фотосессии снимком, на котором запечатлена в объятиях исполнителя хита «Выпьем за любовь».

65-летний Игорь Николаев был одет в кожаную куртку, а 43-летняя Юлия выбрала вечернее платье нежно-розового оттенка с топом без бретелей. Образ она дополнила распущенными волосами с мягкими вьющимися локонами.

«23 сентября 2010 года мы с тобой стали мужем и женой! 15 лет прошло, и я счастлива быть рядом с тобой, мой любимый мужчина! Спасибо», — подписала снимок Проскурякова.

8 октября 2015 года у пары родилась дочь, которую назвали Вероника. Проскурякова признавалась, что в начале отношений Николаев не проявлял чувств. В итоге она первая произнесла слова «я люблю тебя».

Ранее Юлия Проскурякова рассказала, как Игорь Николаев проверял ее чувства. Перед перелетом из Доминиканы после совместного отпуска он предложил расстаться, из-за чего девушка плакала всю дорогу. В Москве ее встретила домработница певца – он распорядился перевезти вещи Юлии в свои апартаменты на Тверской.