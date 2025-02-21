Юлия Проскурякова поздравила Игоря Николаева с 19-летней годовщиной

Игорь Николаев и его жена Юлия Прокурякова отметили годовщину. Супруга поздравила композитора в социальных сетях и показала совместные с ним фото.

На изображениях пара запечатлена целующейся. Что интересно, на двух разных фотографиях Николаев облачен в одежду одного цвета — синюю кофту и синий же костюм. Наряды Проскуряковой различаются — сперва она предстает в черном, а затем в белом коротком платье.

«19 лет со дня нашего знакомства», — подписала она публикацию.

Николаев и Проскурякова познакомились в Екатеринбурге, куда композитор приехал на гастроли. Ему тогда было 46 лет, а ей — 23 года. Юлия была давней поклонницей Николаева — какое-то время они общались, а потом решили, что хотят быть вместе. Сейчас супруги воспитывают совместную дочь Веронику.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев начал борьбу за фразу «Выпьем за любовь» и архивное фото.