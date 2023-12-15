Сыгравшая Айгуль в «Слове пацана» дочь Пересильд рассказала, почему родители были против ее роли в сериале

Юная актриса Анна Пересильд призналась, что ее знаменитые родители были против того, чтобы она принимала участие в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее словам, Юлия Пересильд и Алексей Учитель считали, что проект достаточно тяжелый и не подходит их ребенку.

После роли Айгуль Анна проснулась настоящей звездой. Звездная наследница и до этого принимала участие в киносъемках, но именно сериал режиссера Жоры Крыжовникова принес ей славу. В многосерийной ленте про казанские группировки артистка сыграла во многих непростых сценах. Одна из самых сложных – изнасилование. Пересильд даже признавалась, что ее мама плакала, когда смотрела эти кадры с ее участием.

Сейчас Юлия отзывается о роли дочери в «Слове пацана» только положительно, говорит, что гордится ею. Однако, как оказалось, на этапе создания сериала актриса выступала против того, чтобы Анна была Айгуль на экране. Такого же мнения придерживался и Алексей Учитель.

«Они были против… Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт. Папа до сих пор говорит: «Ой, тяжелый проект». Но я их в любом случае уговорила, потому что как по-другому?» - цитирует слова Анны Пересильд StarHit.

По словам юной актрисы, некоторые ее одноклассники тоже отнеслись к проекту Крыжовникова скептически, так как неправильно истолковали его посыл. Сейчас Анна сама пытается направить их в нужное русло.

Ранее появилась информация, что финал сериала «Слово пацана» все-таки пересняли.