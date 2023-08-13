Юлия Пересильд призналась, что после съемок фильма «Вызов» она по-другому взглянула на свое тело
После съемок фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд пересмотрела взгляды на спорт.
© Kashaev Pavel/East News
Съемки фильма «Вызов» помогли актрисе Юлии Пересильд пересмотреть свои взгляды на спорт. Теперь она регулярно ходит на тренировки, а также занимается цигуном и пилатесом. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Юлия признается, что ей повезло с генами. Из-за этого долгое время в ее жизни не было постоянного спорта.
«Потом началась подготовка к съемкам, сам космос, и я поняла, что хочу познавать свое тело, обучать его чему-то новому», – пояснила актриса.
По словам Пересильд, пилатес отлично помогает растянуть мышцы, выровнять спину и выпрямить шею. Она добавила, что даже на отдыхе каждый день начинает с практики йоги.
«Еще провожу разгрузочные дни, это тоже помогает держаться в форме», – отметила звезда.
Ранее мы писали, что съемки в космосе дались Юлии Пересильд нелегко. В какой-то момент у нее даже возникло чувство, будто она не вернется на Землю. Однако девушка сразу вспомнила рекомендации наставников и смогла взять себя в руки.