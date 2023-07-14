«Я здесь умру»: Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках в космосе

Юлия Пересильд, ставшая первой актрисой, которая побывала в космосе, призналась, что такие необычные съемки дались ей нелегко. В один момент девушка едва не испытала паническую атаку. Об этом сообщает Woman.ru.

Чтобы снять фильм «Вызов», режиссеру Климу Шипенко и исполнительнице главной роли Юлии Пересильд пришлось отправиться на МКС. Спустя некоторое время 38-летняя артистка решила поделиться своими впечатлениями от съемок с поклонниками и написала книгу «Это космос, детка!».

Юлия в подробностях рассказала о забавных случаях, которые произошли с ней на космической станции. Как оказалось, несмотря на тщательную подготовку к полету, в первый же день ее охватило сильное чувство страха.

«Все это было невероятно, но честно говоря, сил у меня не было ни на что. И в какой-то момент возникло странное чувство: мне показалось, что я здесь умру. У меня ничего не болело, мне не было плохо, но возникла такая мысль, что я здесь не выживу», – пишет актриса.

Но в этот момент она вспомнила рекомендации от наставников и тренеров. Так, врач Вадим Шевченко говорил ей, что, если кто-то в космосе почувствует себя плохо, ему нужно лечь поспать. В таких ситуациях геройствовать не стоит.

На съемки у команды было всего 12 дней, но все отлично справились с поставленной задачей.

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