Юлия Пересильд представила публике молодого любовника, который младше ее на 4 года

Вчера состоялась премия журнала «ОК!», которая запомнилась не только яркими нарядами звёзд отечественного шоу-бизнеса, но и сюрпризом от Юлии Пересильд. Так, девушка вышла в свет с новым возлюбленным. Им стал 34-летний актёр Михаил Тройник, который раньше играл в «Гоголь-центре». На публике молодые люди мило улыбались и крепко держались за руки. Подобное поведение на светском мероприятии говорит лишь об одном: между Пересильд и Михаилом явно есть романтические чувства.

Напомним, что долгое время Юлия состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого она родила двух дочек.

Ранее Ида Галич поделилась своими переживаниями по поводу развода с Аланом Басиевым . Как выяснилось, звезда до сих пор не может смириться с произошедшим, а чужое семейное счастье вгоняет ее в депрессию. Подробности читайте в этой статье.