Актриса Юлия Пересильд обнимала Тройника на глазах у Алексея Учителя на премии

Актриса Юлия Пересильд обнимала Михаила Тройника на глазах у Алексея Учителя. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В Москве состоялась премия «Событие года». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Пересильд. Юлия вышла в свет не одна, а с новым возлюбленным. По информации источника, Пересильд и Тройник не скрывали чувств и страстно обнимались на виду у всех. Примечательно, что на премии появился и экс-избранник актрисы — Алексей Учитель. Режиссер весь вечер провел в одиночестве.

На прошедшем вечере Юлия была признана лучшей актрисой года. Поднявшись на сцену за наградой, Пересильд сообщила, что ее вдохновляет атмосфера мероприятия.

«Обычно я очень травматично отношусь к премиям, потому что никто не радуется, но сейчас все иначе. Кажется, мы изменили отношение к коллегам», — высказалась звезда фильма «Вызов».

Ранее сообщалось о том, что бывшая студентка 72-летнего Алексея Учителя родила от него дочь. Подробности смотрите в этой статье.