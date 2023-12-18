Юлия Пересильд об участии дочери в сериале «Слово пацана»: «Отражается на психике»

14-летняя дочь Юлии Пересильд Анна пошла по стопам матери и начала сниматься в кино. Она сыграла роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» о криминальных группировках Казани в 80-х. В одной из серий ее героиня пережила насилие. Мама начинающей актрисы рассказала, как съемки в сериале отразились на психике Анны.

«Когда ты играешь сложные роли, это не может не отражаться на твоей психике и самочувствии, — цитирует Пересильд «Утро.ру». — Мы с Алексеем Учителем (папа Анны — прим. «Страсти») сами из этой профессии, находимся в ней глубоко и серьезно».

Юлия призналась, что тоже снималась в трудных драматических историях. Поэтому перед тем, как разрешить дочери принять участие в сериале, актриса прочитала сценарий. Но, несмотря на непростой сюжет, она дала добро: Юлия полностью доверяет режиссеру Жоре Крыжовникову, так как давно его знает.

Пересильд-старшая призналась: груз славы давит на ее дочь, но Аня справляется, и ее во всем поддерживают родители. У юной актрисы нет склонности к звездности, уверена ее мама.

Юлия рассказала, что на съемочной площадке сериала не присутствовала, чтобы «не давить своим весом на съемочную группу».

Напомним, дочь актрисы Юлии Пересильд произвела фурор на званом ужине со звездами. Подробности читайте в этой статье.