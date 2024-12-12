Юлия Пересильд названа самой высокооплачиваемой актрисой России: сколько она зарабатывает

Актриса Агата Муцениеце высказалась о заработке своих коллег. По ее словам, одной из самых высокооплачиваемых женщин в киноиндустрии является Юлия Пересильд. Ее гонорар за съемочный день — 600-700 тысяч рублей.

Звезда «Закрытой школы» отметила, что, по сравнению с другими отечественными актрисами, Пересильд действительно получает много. Однако не так, как мужчины-актеры. Агата заявила, что противоположному полу всегда платят больше. Так, самый высокооплачиваемый Дмитрий Нагиев просит за съемку от миллиона рублей.

«У самой высокооплачиваемой женщины будет гонорар 700 тысяч рублей, а у мужчины — миллион и больше. Возьмем Александра Петрова и Любовь Аксенову. У них одинаковый уровень популярности. Но Петров всегда будет получать больше», - поделилась Муцениеце в шоу «Сплетница».

Напомним, что Юлия Пересильд обрела огромную популярность после съемок в фильме «Вызов». Для него она проходила долгую подготовку и летала в космос, став первой женщиной-актрисой, кто сделал это.

Ранее Юлия Пересильд высказалась о популярности старшей дочери Анны.