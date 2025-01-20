Юлия Паршута похвасталась фигурой в купальнике на курорте
© Starface.ru
Певица Юлия Паршута снялась в купальнике под душем на курорте. 36-летняя исполнительница отправилась отдохнуть после череды неприятных происшествий.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фото в купальнике и показала свою спортивную фигуру. Она позировала в комплекте красного цвета, с собранными волосами и на полотенце. Оказалось, что артистка любит йогу и не забывает о занятиях даже в отпуске. Она позировала на кадре в стойке, сохраняя равновесие.
Участница шоу «Фабрика звезд» поделилась, что много купается, загорает и пробует местные деликатесы. Чтобы сохранить тело она занимается спортом. На следующих кадрах Юлия позировала в темном купальнике под душем. Поклонники оценили внешность звезды и написали ей комплименты.
«Потрясающая фигура!», «Очень красивая! Отличного вам отдыха!», «Юлия, а можно побольше таких видео? Дух захватывает», «Вы прямо мотивируете на утреннюю йогу, пусть и не около бассейна», – написали в комментариях.
Напомним, что ранее Юлия Паршута жаловалась на болезнь и отсутствие мужа. Также она столкнулась с ворами, которые обчистили ее квартиру, пока ее не было дома. По сообщениям СМИ, ущерб оценивается в более чем 3 млн рублей.