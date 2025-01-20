Юлия Паршута похвасталась фигурой в купальнике на курорте

Певица Юлия Паршута снялась в купальнике под душем на курорте. 36-летняя исполнительница отправилась отдохнуть после череды неприятных происшествий.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фото в купальнике и показала свою спортивную фигуру. Она позировала в комплекте красного цвета, с собранными волосами и на полотенце. Оказалось, что артистка любит йогу и не забывает о занятиях даже в отпуске. Она позировала на кадре в стойке, сохраняя равновесие.

Участница шоу «Фабрика звезд» поделилась, что много купается, загорает и пробует местные деликатесы. Чтобы сохранить тело она занимается спортом. На следующих кадрах Юлия позировала в темном купальнике под душем. Поклонники оценили внешность звезды и написали ей комплименты.