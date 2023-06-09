Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла связь с мужем Наташи Королевой

Артистка Юлия Михалкова, известная по участию в шоу «Уральские пельмени», раскрыла рабочую и творческую связь с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко. Они приняли участие в программе «Звезды сошлись», где обсуждались профессии звезд.

Герои рассказывали, чем занимались раньше, кем работали и какое образование имеют. Михалкова сделала следующее заявление: «Здорово, что благодаря таким передачам можно узнать артиста с другой стороны. Тарзану я провела словарный диктант».

Несколько лет назад стало известно об измене Глушко с актрисой Анастасией Шульженко. Королева простила неверного мужа и не стала разводиться.

С того момента Глушко всячески демонстрирует свою верность. Он посвящает себя семье и работе.

Позже Королева признавалась, что измена Глушко – бумеранг судьбы. Когда-то она увела музыканта Игоря Николаева у его жены Елены Кудряшовой. Сначала артистка отрицала, что стала разлучницей, но потом заявила, что «все слезы Лены вернулись бумерангом», а боль, которую она причинила женщине, ощутила на себе.