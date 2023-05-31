«Слезы жены вернулись мне бумерангом»: почему Наташа Королева простила измену Тарзана

Одна из самых эффектных отечественных певиц Наташа Королева 31 мая празднует юбилей. Артистке исполнилось 50 лет! Вокруг личной жизни именинницы всегда было много слухов и скандалов, а об изменах ее мужа Сергея Глушко говорят до сих пор. Поклонники удивляются, почему поп-дива простила неверного стриптизера, известного как Тарзан.

Исполнительница тоже не всегда была примерной девушкой. Она вспоминает о своем браке с композитором Игорем Николаевым, которому благодарна за любовь и успех. Наташа говорила, что их отношения тоже начинались не совсем красиво. Николаев ушел к молоденькой брюнетке от своей жены Елены Кудряшовой.

Королеву долгое время называли разлучницей, но она опровергала все слухи. Только три года назад звезда заявила, что действительно поступила плохо. Она понимает, за что получила бумеранг судьбы.

«Это ужасно. Десять лет мы с Игорем Николаевым прожили вместе. И все слезы Лены вернулись мне бумерангом. Боль, которую я причинила ей, я сполна ощутила на собственной шкуре», — цитирует Наташу издание «Новый очаг».

Она призналась в этом после скандальной истории со своим нынешним супругом. Несколько лет назад вся страна узнала о том, что Сергей был неверен любимой. Молодая актриса рассказала всю правду об их романе, появились и другие женщины. Поклонники были уверены, что звезды разведутся, но Наташа неожиданно простила мужа.

При этом многие фанаты и коллеги артистки подозревали, что Глушко будет изменять любимой. Ведь из-за своей профессии Тарзан пользовался огромной популярностью у женщин. Поклонницы постоянно звонили Королевой и рассказывали о ночах любви с ее мужем. Она злилась, а через некоторое время стала реагировать на это с равнодушием.

«С Сережей по этому поводу конфликтов не было. Ни истерик, ни скандалов, ни разборок. Я девушка ученая, понимала: должна сама справиться с этой проблемой», — рассказывала Королева.

Певица в одном из интервью рассказала, что благодарна мужу и никогда с ним не расстанется, ведь он спас ее от смерти. Это случилось на Волге во время отдыха. Наташа выпала из лодки, а из-за проходящего мимо катера начались волны. Женщина легко могла утонуть, но Сергей пришел к ней на помощь.

«Я находилась на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло», — рассказала артистка.

Сейчас Тарзан и Королева предпочитают не вспоминать о скандалах, а думать только о хорошем. В августе они отметят 20-ю годовщину свадьбы.

Ранее мы писали о том, как Никита Джигурда публично признался в любви Наташе Королевой и назвал ее богиней.