Юлия Михальчик может уйти в монастырь

39-летняя певица Юлия Михальчик допустила, что может уйти в монастырь. Она призналась, что посещает храм как в особо тяжелые, так и в радостные моменты.

«Это может случиться», - заявила Михальчик в интервью WomanHit.ru, отвечая на вопрос, почему хотела уйти в монастырь.

По признанию артистки, дорога в храм для нее всегда открыта. Юлия вспомнила, как ее тайно крестили в советские времена, а вера в семье прививалась с детства.

«Я в особо тяжелые моменты нахожусь в храме, в особо радостные моменты там же. А по поводу монастыря, может быть, так произойдет на склоне лет, эту возможность я не отрицаю», - поделилась звезда.

Также артистка рассказала, когда решила не делиться со СМИ фактами личной жизни. Она говорит, что это пришло после событий 20-летней давности.

«Мне долгое время приписывали не только роман с Александром Шульгиным, но и ребенка от него. А вот по факту это не так», - сообщила Михальчик и добавила, что теперь такая публичность для нее неприятна. Певица считает верным делиться сокровенным через композиции и чувствует себя некомфортно, если обсуждается ее личная жизнь.

Ранее Михальчик сравнила первый развод с концом света.