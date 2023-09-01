Юлия Меньшова показала внешность 81-летней Веры Алентовой в обычной жизни
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Актриса Юлия Меньшова опубликовала в Сети новый снимок, на котором запечатлела свою 81-летнюю маму. Вера Алентова, которая не так часто выходит в свет, позировала в кресле. И при этом, как подчеркнула ее дочь, это не постановочный кадр.
В личном блоге Меньшова решила поделиться с поклонниками мыслями насчет перемены отношения к возрасту. Она отметила, что в мире стали меньше беспокоиться о морщинах и других изменениях внешности, преподнося естественную красоту даже за 70 лет. Такой тренд Юлии более чем по душе, ведь, по ее словам, в России действительно большое количество пожилых знаменитостей, которые достойны появляться на обложках глянцевых журналов. Среди них ее родительница Вера Алентова.
81-летняя актриса действительно всегда старается выглядеть превосходно. Даже для повседневных образов она выбирает весьма элегантные и подчеркивающие достоинства наряды. Так, на фото, что показала Меньшова, она предстала в удлиненном платье, шляпе и очках.
При этом, если к стилю Алентовой вопросов у фанатов не возникает, то ее лицо довольно часто обсуждается в Сети. Дело в том, что однажды она сделала неудачную пластику, после которой ее внешность изменилась в худшую сторону. Артистка приложила немало усилий, чтобы хоть как-то вернуть себе былую красоту. Сама она признавалась, что потратила годы, чтобы исправить ошибку специалиста.
Ранее Вера Алентова появилась на открытии памятника народному артисту России Валерию Гаркалину и удивила фанатов перетянутым лицом.