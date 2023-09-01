Юлия Меньшова показала внешность 81-летней Веры Алентовой в обычной жизни

Актриса Юлия Меньшова опубликовала в Сети новый снимок, на котором запечатлела свою 81-летнюю маму. Вера Алентова, которая не так часто выходит в свет, позировала в кресле. И при этом, как подчеркнула ее дочь, это не постановочный кадр.

В личном блоге Меньшова решила поделиться с поклонниками мыслями насчет перемены отношения к возрасту. Она отметила, что в мире стали меньше беспокоиться о морщинах и других изменениях внешности, преподнося естественную красоту даже за 70 лет. Такой тренд Юлии более чем по душе, ведь, по ее словам, в России действительно большое количество пожилых знаменитостей, которые достойны появляться на обложках глянцевых журналов. Среди них ее родительница Вера Алентова.

81-летняя актриса действительно всегда старается выглядеть превосходно. Даже для повседневных образов она выбирает весьма элегантные и подчеркивающие достоинства наряды. Так, на фото, что показала Меньшова, она предстала в удлиненном платье, шляпе и очках.