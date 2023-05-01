81-летняя Вера Алентова появилась на открытии памятника Гаркалину и ужаснула фанатов внешностью

81-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» еще несколько лет назад изменилась до неузнаваемости. Из-за неудачной пластики ее лицо утратило мимику и сильно осунулось. Причем с каждым годом ситуация не только не улучшается, но и усугубляется. Пару дней назад Вера Алентова посетила открытие памятника народному артисту России Валерию Гаркалину, и после этого в Сети вновь стали обсуждать, что происходит с внешностью некогда красивейшей актрисы.

Кроме того, что у Алентовой была неестественно натянута кожа, а глубокие морщины были заметны невооруженным взглядом, корреспондент издания mk.ru отметил, что выглядела она крайне уставшей. Вдова режиссера на мероприятии на Миусском кладбище стояла вместе с дочерью Юлией Меньшовой. Также открытие посетили Григорий Заславский, Павел Акимкин, Марина Коростелева и другие.

Напомним, что для восстановления былой красоты Вера Валентиновна сделала четыре операции. Одна из них заключалась в инновационной методике пластического хирурга, который уговорил актрису вколоть в лицо инъекции на основе собственного жира. Артистка рассказывала, что, когда увидела себя в зеркале после этого, ей захотелось умереть на месте.

До конца избавиться от последствий процедуры Алентовой так и не удалось, хотя она потратила на исправления много сил и денег. Она делала различные локальные липосакции, инъекции ферментных препаратов и многое другое.

Ранее переживший несколько пластических операций Филипп Киркоров рассказал, как с новой внешностью у него изменилась интимная жизнь.