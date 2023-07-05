Юлия Меньшова опубликовала последнее видео отца перед смертью

Два года назад из жизни ушел известный режиссер и актер Владимир Меньшов. В разгар пандемии он заразился коронавирусом. Первое время он старался лечиться сам, но состояние с каждым днем становилось все хуже и хуже. В итоге в больницу артиста доставили уже в критический момент, и спасти его не удалось.

Сегодня, 5 июля, близкие Владимира Валентиновича почтили его память и вспомнили, каким он был человеком. Его дочь Юлия в личном блоге в честь годовщины смерти отца опубликовала видео с его последней фотосессии. В нем режиссер позировал перед камерой и просил, чтобы все было просто и без лишних эффектов. Также уже на этих кадрах заметно, что на тот момент Меньшов чувствовал себя неважно. «Сегодня — 2 года как нет папы», - написала в соцсети телеведущая.

Напомним, что после похорон Юлия Меньшова вспоминала, как прошла ее последняя встреча с папой. Она рассказывала, что смогла пробраться к нему в больницу в «красную зону», хотя это было практически невозможно. С собой артистка взяла различные вкусности, чтобы порадовать родителя, но смогла посмотреть на него только через защитное стекло.

На тот момент Меньшов уже был при смерти, но при этом узнавал дочь. Юлия делилась, что отец был под специальной маской, поэтому поговорить им так и не удалось.

Ранее в семье Юлии Меньшовой произошло радостное событие. Ее сын женился на своей коллеге-актрисе.