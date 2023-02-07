Юлия Меньшова извинилась, что открыла «большую тайну» о Екатерине Андреевой

Ведущая Юлия Меньшова публично извинилась за названный возраст коллеги Екатерины Андреевой. Ее заявление о том, сколько лет диктору, удивило всех.

«Мне тут внезапно прилетело, что я открыла большую тайну... Прошу прощения», - извинилась Меньшова. Ее слова приводит КП.

Она считает, что не важно, 57 лет Андреевой или 61 год, - «дела это не меняет». В заключение Меньшова восхитилась коллегой.

Напомним, ведущая хотела сделать комплимент диктору и заявила, что она прекрасно выглядит на седьмом десятке. Согласно информации самой Андреевой, ей 57.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что давно ходят слухи о другом возрасте. В открытых источниках говорится, что она родилась в 1961 или 1965 году.