Уже не тайна: звездная коллега раскрыла реальный возраст Екатерины Андреевой

Возраст Екатерины Андреевой является самой обсуждаемой темой. Уже долгое время она является бессменной телеведущей «Первого» канала, но, кажется, что с каждым появлением в эфире женщина выглядит только моложе. По официальной информации в интернете, Екатерине 57 лет. Однако многие не верят этой цифре и давно обвиняют Андрееву в сокрытии настоящего возраста. Внезапно тайну знаменитости раскрыла Юлия Меньшова. В Telegram-канале актриса оставила комментарий, который внес ясность в запутанную ситуацию.

Так, Юлия восхитилась французской актрисой Филиппин Леруа-Больё, которой в этом году будет 60 лет. Впрочем, Меньшова поспешила заверить, что и в России есть своя икона для подражания, и ею стала Екатерина Андреева.

«У нас свой образец для подражания имеется — Катя Андреева. Ей 61 год, на секундочку», — внезапно высказалась знаменитость.

Кажется, теперь вопрос о реальном возрасте телеведущей является закрытым.

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