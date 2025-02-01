Юлия Ковальчук внезапно заговорила о смерти: «Хотелось, чтобы на моих похоронах не плакали»

42-летняя Юлия Ковальчук счастливая жена и мама двух детей. Но звезда не только наслаждается настоящим, но и думает о будущем. Экс-солистка «Блестящих» уже представляет, как пройдут ее похороны.

Знаменитость не хочет, чтобы на ее похоронах плакали. Юлия считает, что смерть должна вызвать улыбку у окружающих.

«Мне бы хотелось, чтобы на моих похоронах не плакали. Мне почему-то хотелось бы, чтобы все с улыбкой, добром, под хорошую музыку, за вкусной едой вспоминали меня», — рассказала жена Алексея Чумакова в шоу «Не Пруст».

Ковальчук старается никому не делать зла, поэтому она надеется, что на похоронах о ней будут вспоминать как о хорошем человеке. Юлия не понимает, как можно жить, делая зло другим людям. Звезде приятно на душе от того, что она поступает правильно.

Затронула певица и тему патриотизма. Исполнительница не представляет свою жизнь нигде, кроме как в России. Звезда любит Родину и старается привить это чувство детям.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Второго ребенка певица родила в 2023 году. Девочек супруги скрывают от общественности, так как стараются оградить их от проблем, связанных с публичностью.

Недавно артистка дала понять, что будет придерживаться непубличного подхода в отношении старшей дочери, пока она сама не станет взрослой.