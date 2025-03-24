Юлия Ковальчук рассказала, что счастливо живет после обвинений Чумакова в абьюзе

Певица Юлия Ковальчук прервала молчание после разгоревшегося скандала вокруг ее семьи. Она заявила, что счастливо живет, несмотря на то, что ее мужа Алексея Чумакова обвиняют в абьюзе.

В личном блоге Юлия вышла на связь с поклонниками и призналась, что слухи ее совершенно не волнуют. Всем своим фанатам она пожелала побольше добра.

«Не успевают следить за сплетнями в Интернете, а успеваю счастливо жить и работать», - отметила Ковальчук.

Напомним, что уже несколько дней пользователи Сети жалеют певицу и обвиняют ее мужа в абьюзе. А все из-за интервью, которое супруги дали Светлане Бондарчук. Во время беседы с журналисткой Чумаков сделал несколько заявлений о жене, которые многие посчитали непристойными. Например, он рассказал, что выбирал ее по принципу – провел бы ночь или нет.

После скандала Алексей отказался извиняться за свои слова. Он заявил, что не считает свои высказывания плохими.

Ранее Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на идиотов.