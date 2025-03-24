НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 марта 2025, 10:21
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Юлия Ковальчук рассказала, что счастливо живет после обвинений Чумакова в абьюзе

Юлия Ковальчук рассказала, что счастливо живет после обвинений Чумакова в абьюзе

© Starface.ru

Певица Юлия Ковальчук прервала молчание после разгоревшегося скандала вокруг ее семьи. Она заявила, что счастливо живет, несмотря на то, что ее мужа Алексея Чумакова обвиняют в абьюзе.

В личном блоге Юлия вышла на связь с поклонниками и призналась, что слухи ее совершенно не волнуют. Всем своим фанатам она пожелала побольше добра.

«Не успевают следить за сплетнями в Интернете, а успеваю счастливо жить и работать», - отметила Ковальчук.

Напомним, что уже несколько дней пользователи Сети жалеют певицу и обвиняют ее мужа в абьюзе. А все из-за интервью, которое супруги дали Светлане Бондарчук. Во время беседы с журналисткой Чумаков сделал несколько заявлений о жене, которые многие посчитали непристойными. Например, он рассказал, что выбирал ее по принципу – провел бы ночь или нет.

После скандала Алексей отказался извиняться за свои слова. Он заявил, что не считает свои высказывания плохими.

Ранее Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на идиотов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков
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абьюз
скандал