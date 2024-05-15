Юлия Ковальчук призналась, что влюбилась в Алексея Чумакова во время концерта. Об этом сообщает Газета.Ru.

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что сначала холодно относилась к коллеге Алексею Чумакову из-за его непунктуальности. В один из дней певец позвонил ей и пригласил на свой концерт. По словам Ковальчук, звонок раздался ночью.

В итоге певица решила сходить на концерт коллеги.

«Я сходила и все, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина и не стоит его отпускать», — призналась она.

Ковальчук вскоре вышла замуж за Чумакова. В браке они счастливы уже семнадцать лет. По словам певицы, они с мужем выработали несколько правил, которые помогают сохранить союз. Одно из них касается работы.

«Мы максимально давно для себя разделили понятия „домашняя жизнь“ и „рабочая жизнь“. Все, что можно не пересекать в рабочие моменты, мы не пересекаем», — рассказала она.

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