«Ненавижу»: Алексей Чумаков рассказал, что ему не нравится в отцовстве

Певец Алексей Чумаков признался, что рад быть отцом двух девочек, но нюансы все-таки есть. По его словам, уже сейчас он ненавидит будущих мужей своих дочерей. При этом он понимает, что рано или поздно ему придется измениться и принять избранников наследниц.

В «Шоу Воли» Чумаков рассказал, что живет теперь в «женском царстве». В прошлом году певица Юлия Ковальчук родила от него еще одну дочь. Имя малышки родители не раскрывают, как и ее внешность. Артист отметил, что совсем не против того, что в его семье практически нет мужчин, так как девочек он понимает лучше парней.

Однако пугает Алексея то, что, повзрослев, дочери приведут в дом своих бойфрендов. Несмотря на то, что до этого еще далеко, певец все равно старается морально готовиться к этому уже сейчас.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться. Ведь я и сам муж, и, наверное, будущий тесть меня также когда-то ненавидел», - поделился Чумаков.

По признанию артиста, ему даже думать болезненно о том, что какой-то посторонний мужчина может забрать у него его дочерей. С ним в этом согласился и Павел Воля. Он переживает, что будущий ухажер наследницы может плохо к ней относиться.

Ранее Алексей Чумаков осудил мужчин, не присутствующих на родах.