Дана Борисова выразила мнение, что Алексей Чумаков изменяет Юлии Ковальчук

Телеведущая Дана Борисова заявила, что певец Алексей Чумаков изменяет своей жене, экс-солистке «Блестящих» Юлии Ковальчук. По ее мнению, исполнитель хита «Встретимся во снах» патологический хам.

Так Дана прокомментировала разгоревшийся вокруг Чумакова скандал. Певец заявил в интервью Светлане Бондарчук, что раньше у него был критерий – провел бы ночь с девушкой или нет. Он также подчеркнул, что тесное общение с Юлией привело к «последствиям», имея в виду детей.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», —Заявила Дана в беседе с The Voice.

Она также назвала позором откровения Чумакова во время интервью и предположила, что у него проблемы в браке с Ковальчук.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях», — выразила уверенность телеведущая.

Ранее Виктория Боня поддержала певца Алексея Чумакова, угодившего в скандал. Она не увидела в исполнителе злодея и отметила, что артист обладает хорошим чувством юмора.