Юлия Ковальчук после смерти Папы Римского призвала послушать ее хит «Армагеддон»

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук после информации о смерти Папы Римского Франциска решила напомнить о своей новой песне под названием «Армагеддон». По мнению певицы, эта композиция приобрела сокровенный смысл.

«Я хочу, чтобы каждый из вас, у кого в сердце живет любовь, оберегали и защищали ее, как я, а у кого ее пока нет — обязательно не останавливались в поисках и желаниях! Буду невероятно счастлива, если эта песня откликнется в ваших сердцах!» — отметила артистка в личном блоге.

Жена Алексея Чумакова заверила, что после просушивания ее новой песни у всех совершенно точно улучшится настроение. Как трек связан со смертью Папы Римского, звезда не уточнила.

Ранее сообщалось, что 21 апреля умер папа римский Франциск. Ему было 88 лет. В феврале этого года Франциск попал в больницу в Риме. У него диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Однако после более тщательного расследования диагноз изменили на комплексное заражение легких. Уже тогда состояние папы в Ватикане называли критическим.