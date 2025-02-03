Юлия Ковальчук покинула страну после объятий Чумакова с другой женщиной

Певица Юлия Ковальчук покинула страну после объятий мужа Алексея Чумакова на недавнем выступлении. Звезда оставила детей и отправилась в Ереван к лучшей подруге.

Бывшая участница группы «Блестящие» сообщила, что решила устроить себе небольшой отпуск. Она не стала брать с собой детей и супруга.

«Улететь на два дня на день рождения к близкой подруге иногда не просто нужно, а полезно!» — заявила Юлия.

Певица опубликовала фотографии из Армении, на которых выглядела счастливой. Несмотря на это, некоторые поклонники заговорили о проблемах в браке артистки с Чумаковым. Они вспомнили, что недавно мужчину сняли обнимающимся с певицей Элиной Чагой. Чумаков пел песню и пригласил ее к себе, а потом нежно обнял за талию.

Напомним, что ранее Чагу подозревали в романе с женатым артистом Леонидом Агутиным. Теперь же под раздачу попал Алексей Чумаков. Сам звезда не раз признавался, что является тактильным человеком. А Ковальчук не комментирует слухи о расставании.

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