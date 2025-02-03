«Момент взросления»: жена Леши Свика рассказала, почему простила ему измены

Жена певца Леши Свика рассказала, почему простила мужа после измен. Ксения Ткачева заявила в соцсетях, что в тот период она была совсем молода, и они «толком друг друга не знали».

Напомним, что после рождения ребенка девушка неожиданно заявила о разрыве с рэпером. Она рассказала, что он изменил ей с дамой, которая присутствовала на их свадьбе. Не так давно Свик и Ткачева опубликовали совместные фото. Многим показалось, что это не просто встреча родителей ради общего ребенка, а воссоединение.

Ксения подтвердила, что они с певцом действительно помирились. После у нее поинтересовались, как она смогла простить супруга после измены. Девушка высказалась по этому поводу в своем микроблоге.

«В определенный период мы друг друга даже не знали толком. Жили каждый своей жизнью. Не разговаривали. Плюс момент взросления. Мы познакомились, когда мне было 20 лет, я мелкая, ничего не знающая девочка. Случилось как случилось, но при этом была тяга друг к другу. Всегда! Начали общаться гораздо ближе, познали друг друга иначе. Сравнить невозможно, все меняется, но главное начинайте с себя», – написала девушка.

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