«Уже перебор»: обвиненная в худобе Алекса снялась в купальнике

Несмотря на позитивное настроение, многие подписчики высказались критически относительно ее физической формы: «Раньше такое тело стеснялись показывать, а сейчас навязывают, что это красиво», «Раньше фигура была красивее», «Никакой гармонии. Худоба и все», «Уже перебор», «Болезненная худоба».

Певица регулярно подчеркивает, что быстро восстановилась после рождения ребенка и активно занимается спортом. Она также пропагандирует здоровый образ жизни в своем блоге. Несмотря на критику в комментариях, Алекса продолжает работать над собой под руководством супруга, фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Напомним, что Алекса и Вячеслав воспитывают общую дочь Адриану, родившуюся в апреле 2021 года. У Вячеслава также есть сын Тимур от предыдущего брака.

Ранее мы писали о том, что муж Алексы показал певицу в неприглядном виде. Он заявил, что за беременность жена набрала 11 килограммов.